***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.195,74 % 0,00310087Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00027629Bağımsız Denetim Ücreti5.203,38 % 0,01349373Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri29.479,65 % 0,07644846Fon Yönetim Ücreti579.001,68 % 1,50150305Hisse Senedi Komisyonu31.170,5 % 0,08083327Tahvil Bono Komisyonu77,23 % 0,00020028Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.713,63 % 0,01481694Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.028,76 % 0,00526111Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler57.511,24 % 0,14914171TOPLAM GİDERLER711.488,35 % 1,8450757DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ38.561.472 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879552BIST