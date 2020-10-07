***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.195,74 % 0,00213312Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00019006Bağımsız Denetim Ücreti5.214,3 % 0,00930197Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri44.021,13 % 0,07853083Fon Yönetim Ücreti841.683,15 % 1,50150791Hisse Senedi Komisyonu24.662,63 % 0,04399653Tahvil Bono Komisyonu394,18 % 0,00070319Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu8.273,04 % 0,01475856Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.461,61 % 0,00439135Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler76.470,76 % 0,13641885TOPLAM GİDERLER1.004.483,08 % 1,79193239DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ56.055.858,37 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879553BIST