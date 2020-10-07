***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,75 % 0,00221737Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,0000989Bağımsız Denetim Ücreti5.277,09 % 0,00489849Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri50.183,35 % 0,04658299Fon Yönetim Ücreti1.133.481,08 % 1,05216054Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu6.545,65 % 0,00607604Gecelik Ters Repo Komisyonu15.318,18 % 0,01421919Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.386,95 % 0,00314396Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.682,17 % 0,00156148Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.762,75 % 0,0202014TOPLAM GİDERLER1.240.132,51 % 1,15116036DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ107.728.910,37 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879554BIST