***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,75 % 0,00063937Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00002852Bağımsız Denetim Ücreti6.513,78 % 0,00174348Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri211.368,79 % 0,05657503Fon Yönetim Ücreti4.207.350,69 % 1,12614068Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu280,13 % 0,00007498Gecelik Ters Repo Komisyonu27.762,32 % 0,00743087Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu35.298,39 % 0,00944798Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.549,25 % 0,00041467Vergiler ve Diğer Harcamalar1.419.181,52 % 0,37985853Türev Araçlar Komisyonu72.426,06 % 0,01938558Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler88.378,63 % 0,02365545TOPLAM GİDERLER6.072.604,85 % 1,62539514DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ373.607.912,39 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879555BIST