***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.353,75 % 0,00843677Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00038188Bağımsız Denetim Ücreti4.861,71 % 0,01742629Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri27.911,1 % 0,10004439Fon Yönetim Ücreti103.579,58 % 0,37127007Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4.298,46 % 0,01540738Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu394,73 % 0,00141487Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.164,73 % 0,00417485Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.518,96 % 0,0412885TOPLAM GİDERLER156.189,56 % 0,55984499DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ27.898.715,28 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879556BIST