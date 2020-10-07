***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,75 % 0,00043576Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00001944Bağımsız Denetim Ücreti5.236,14 % 0,00095519Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri273.183,08 % 0,04983474Fon Yönetim Ücreti8.396.230,77 % 1,53166135Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar75.220 % 0,01372182Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler231.318,59 % 0,04219771TOPLAM GİDERLER8.983.683,87 % 1,638826DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ548.178.015,8 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879557BIST