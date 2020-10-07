***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,75 % 0,00075676Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00003375Bağımsız Denetim Ücreti4.870,52 % 0,00154299Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri226.021,65 % 0,0716039Fon Yönetim Ücreti6.875.952,29 % 2,17830912Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu10.487,55 % 0,00332247Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu435.341,95 % 0,1379168Vergiler ve Diğer Harcamalar1.007.784,29 % 0,31926715Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler74.898,22 % 0,02372784TOPLAM GİDERLER8.637.851,76 % 2,73648077DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ315.655.489,03 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879558BIST