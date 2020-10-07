***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,75 % 0,00040362Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,000018Bağımsız Denetim Ücreti5.178,81 % 0,00087505Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri786.312,3 % 0,1328608Fon Yönetim Ücreti12.891.480,15 % 2,17823421Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu836,76 % 0,00014138Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu85.438,88 % 0,01443635Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.131.598,55 % 0,19120277Vergiler ve Diğer Harcamalar5.547.728,54 % 0,93738283Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler134.002,14 % 0,02264193TOPLAM GİDERLER20.585.071,42 % 3,47819694DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ591.831.680,59 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879559BIST