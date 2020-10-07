***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,75 % 0,00007283Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00000325Bağımsız Denetim Ücreti8.847,93 % 0,00026975Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri660.074,13 % 0,02012414Fon Yönetim Ücreti37.656.412,23 % 1,14805741Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu61.918,7 % 0,00188776Gecelik Ters Repo Komisyonu2.760.375,19 % 0,08415749Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu433.362,6 % 0,01321223Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar261.189,81 % 0,00796308Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler480.707,72 % 0,01465567TOPLAM GİDERLER42.325.383,6 % 1,29040361DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.280.011.240,53 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879560BIST