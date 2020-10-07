***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.195,74 % 0,00443959Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00039557Bağımsız Denetim Ücreti5.214,3 % 0,01935986Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri21.731,55 % 0,08068578Fon Yönetim Ücreti404.405,94 % 1,50149479Hisse Senedi Komisyonu18.185,9 % 0,06752135Tahvil Bono Komisyonu14,13 % 0,00005246Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.976,11 % 0,0184755Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.926,78 % 0,00715383Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler52.230,25 % 0,19392259TOPLAM GİDERLER509.987,24 % 1,89350132DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ26.933.556,05 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879561BIST