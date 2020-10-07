***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider Bilgileri2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,75 % 0,00140848Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00006282Bağımsız Denetim Ücreti6.863,22 % 0,00404676Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri94.060,6 % 0,05546092Fon Yönetim Ücreti315.995,17 % 0,18632012Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.837,01 % 0,00167279Gecelik Ters Repo Komisyonu24.549,19 % 0,01447493Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.021,23 % 0,00060215Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.265,62 % 0,00074625Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler36.467,67 % 0,02150242TOPLAM GİDERLER485.555 % 0,28629762DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ169.597.985,14 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879562BIST