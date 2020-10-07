***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,75 % 0,00193271Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,0000862Bağımsız Denetim Ücreti5.189,73 % 0,00419895Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri70.592,44 % 0,05711559Fon Yönetim Ücreti1.947.251,69 % 1,57550048Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu31.566,82 % 0,02554038Gecelik Ters Repo Komisyonu444,98 % 0,00036003Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.091,2 % 0,00088288Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.531 % 0,01661141TOPLAM GİDERLER2.079.163,15 % 1,68222863DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ123.595.753,51 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879563BIST