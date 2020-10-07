***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,75 % 0,03572584Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,0015934Bağımsız Denetim Ücreti4.692,87 % 0,07018596Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.682,24 % 0,07002698Fon Yönetim Ücreti100.396,7 % 1,50152021Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu361,44 % 0,00540565Gecelik Ters Repo Komisyonu2.884,88 % 0,0431459Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.810,11 % 0,02707177Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.507,67 % 0,02254852Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.753,05 % 0,08604188TOPLAM GİDERLER124.584,25 % 1,86326612DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.686.336,9 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879565BIST