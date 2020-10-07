***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,75 % 0,00031364Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00001399Bağımsız Denetim Ücreti5.438,16 % 0,00071402Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri395.968,5 % 0,05198978Fon Yönetim Ücreti4.288.499,09 % 0,56307036Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.780,7 % 0,0003651Gecelik Ters Repo Komisyonu14.008,27 % 0,00183925Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu58.889,21 % 0,00773202Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu301.636,34 % 0,03960418Vergiler ve Diğer Harcamalar2.019.137,07 % 0,26510819Türev Araçlar Komisyonu969.173,94 % 0,12725037Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler141.751,44 % 0,01861165TOPLAM GİDERLER8.199.778,01 % 1,07661255DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ761.627.572,17 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879566BIST