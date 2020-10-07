***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,75 % 0,00098395Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00004389Bağımsız Denetim Ücreti5.752,11 % 0,00236936Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri155.897,22 % 0,06421595Fon Yönetim Ücreti1.366.967,23 % 0,56307031Hisse Senedi Komisyonu10.292,83 % 0,00423974Tahvil Bono Komisyonu1.487,09 % 0,00061255Gecelik Ters Repo Komisyonu897 % 0,00036949Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu19.921,77 % 0,00820602Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu128.057,59 % 0,05274847Vergiler ve Diğer Harcamalar618.409,3 % 0,25473026Türev Araçlar Komisyonu466.718,04 % 0,1922468Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler49.048,07 % 0,02020349TOPLAM GİDERLER2.825.943,54 % 1,16404028DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ242.770.254,18 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879567BIST