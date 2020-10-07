***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,75 % 0,00032254Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.029,9 % 0,00067916Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri469.862,7 % 0,06344272Fon Yönetim Ücreti2.966.336,51 % 0,40052648Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu13.904,48 % 0,00187744Gecelik Ters Repo Komisyonu421.233,86 % 0,05687666Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.120,88 % 0,00015135Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.677,18 % 0,00063153Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler127.133,64 % 0,01716609TOPLAM GİDERLER4.011.687,9 % 0,54167395DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ740.609.345,88 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879569BIST