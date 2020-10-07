***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,75 % 0,00636578Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00028392Bağımsız Denetim Ücreti5.178,81 % 0,013801Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri59.764,96 % 0,15926757Fon Yönetim Ücreti211.291,44 % 0,56307031Hisse Senedi Komisyonu3.894,61 % 0,01037874Tahvil Bono Komisyonu111,72 % 0,00029772Gecelik Ters Repo Komisyonu87 % 0,00023185Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.760,79 % 0,01002212Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu32.022,84 % 0,08533763Vergiler ve Diğer Harcamalar111.807,55 % 0,29795581Türev Araçlar Komisyonu106.251,82 % 0,28315035Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.577,55 % 0,0361828TOPLAM GİDERLER550.244,38 % 1,4663456DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ37.524.876,74 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879570BIST