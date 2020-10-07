***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,75 % 0,001Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00002Bağımsız Denetim Ücreti4.875,72 % 0,00205Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri133.497,93 % 0,05613Fon Yönetim Ücreti1.518.321,26 % 0,63842Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.542.149,71 % 1,90987Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler43.631,02 % 0,01835TOPLAM GİDERLER6.244.970,93DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ237.824.711,77http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879571BIST