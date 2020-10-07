***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,75 % 0,01406Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00063Bağımsız Denetim Ücreti5.080,53 % 0,0299Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri40.134,38 % 0,23618Fon Yönetim Ücreti81.885,09 % 0,48187Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu54,59 % 0,00032Gecelik Ters Repo Komisyonu548,9 % 0,00323Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.680,08 % 0,02754Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu6.066,65 % 0,0357Vergiler ve Diğer Harcamalar20.446,02 % 0,12032Türev Araçlar Komisyonu15.036,97 % 0,08849Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.039,36 % 0,05908TOPLAM GİDERLER186.467,86DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.993.296,75http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879572BIST