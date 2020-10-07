***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.393,4 % 0,00248Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00011Bağımsız Denetim Ücreti5.420,52 % 0,00562Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri206.590,8 % 0,21426Fon Yönetim Ücreti1.085.837,42 % 1,12614Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu501,28 % 0,00052Gecelik Ters Repo Komisyonu14.042,47 % 0,01456Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu17.938,26 % 0,0186Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu20.940 % 0,02172Vergiler ve Diğer Harcamalar301.646,88 % 0,31284Türev Araçlar Komisyonu131.092,11 % 0,13596Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler37.041,88 % 0,03842TOPLAM GİDERLER1.823.551,56DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ96.421.109,23http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879573BIST