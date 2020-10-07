***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,75 % 0,00027314Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri167,47 % 0,00001915Bağımsız Denetim Ücreti4.807,99 % 0,00054976Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri450.671,39 % 0,05153079Fon Yönetim Ücreti8.530.883,7 % 0,97544054Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu3.558,17 % 0,00040685Vergiler ve Diğer Harcamalar19.185.052,17 % 2,19366227Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler152.352,69 % 0,01742035TOPLAM GİDERLER28.329.882,33DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ874.567.266,98http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879575BIST