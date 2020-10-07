***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.448 % 0,02032212Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.613,73 % 0,03830097Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.463,59 % 0,01215002Fon Yönetim Ücreti80.203,2 % 0,66580848Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu133,27 % 0,00110634Gecelik Ters Repo Komisyonu9.800,56 % 0,08135955Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu778,36 % 0,00646157Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.010,95 % 0,00839242Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.198,02 % 0,02654843TOPLAM GİDERLER103.649,68 % 0,86044991DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.045.986,52 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879576BIST