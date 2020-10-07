***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri350,37 % 0,00073136Bağımsız Denetim Ücreti6.360,9 % 0,01327775Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri20.474,27 % 0,04273802Fon Yönetim Ücreti658.087,58 % 1,37369308Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu182,47 % 0,00038089Gecelik Ters Repo Komisyonu152,77 % 0,00031889Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu576,37 % 0,00120312Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.257,5 % 0,00262491Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.393,46 % 0,02378273TOPLAM GİDERLER698.835,69 % 1,45875075DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ47.906.449,25 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879577BIST