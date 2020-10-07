***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri350,37 % 0,00131489Bağımsız Denetim Ücreti6.360,9 % 0,02387151Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.401,66 % 0,04278872Fon Yönetim Ücreti372.414,55 % 1,3976161Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu84,79 % 0,0003182Gecelik Ters Repo Komisyonu34,85 % 0,00013079Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu450,37 % 0,00169017Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.236,81 % 0,00464156Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.182,97 % 0,02695661TOPLAM GİDERLER399.517,27 % 1,49932855DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ26.646.412,43 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879578BIST