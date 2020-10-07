***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00291517Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri350,37 % 0,00026592Bağımsız Denetim Ücreti6.360,9 % 0,00482779Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri55.861,53 % 0,04239777Fon Yönetim Ücreti1.861.648,11 % 1,41295307Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu225,14 % 0,00017088Gecelik Ters Repo Komisyonu845,77 % 0,00064192Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu641,96 % 0,00048723Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.267,37 % 0,00096191Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.740,1 % 0,01801825TOPLAM GİDERLER1.954.782,15 % 1,48363991DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ131.755.834,7 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879579BIST