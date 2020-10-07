***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.464,56 % 0,00417108Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.604,43 % 0,00779264Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri20.996,08 % 0,03553425Fon Yönetim Ücreti65.491,96 % 0,11084009Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu98,85 % 0,0001673Vergiler ve Diğer Harcamalar1.369.253,08 % 2,31735516Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.783,21 % 0,01655733TOPLAM GİDERLER1.472.692,17 % 2,49241784DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ59.086.889,27 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879582BIST