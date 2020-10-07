***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.239 % 0,0035558Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.511,07 % 0,01188506Fon Yönetim Ücreti672.573,1 % 0,45648683Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1,7 % 0,00000115Gecelik Ters Repo Komisyonu1.419,15 % 0,0009632Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu364,66 % 0,0002475Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar339,8 % 0,00023063Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.074,8 % 0,0054805TOPLAM GİDERLER705.523,28 % 0,47885068DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ147.336.801,27 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879583BIST