***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.239 % 0,00497704Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.566,88 % 0,01193851Fon Yönetim Ücreti470.056,46 % 0,44655281Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu56,81 % 0,00005397Gecelik Ters Repo Komisyonu759,77 % 0,00072178Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu405,16 % 0,0003849Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar345,55 % 0,00032827Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.192,4 % 0,00588277TOPLAM GİDERLER495.622,03 % 0,47084006DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ105.263.351,84 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879584BIST