***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,75 % 0,0004738Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00002113Bağımsız Denetim Ücreti4.875,72 % 0,00096709Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri143.869,71 % 0,02853624Fon Yönetim Ücreti415.802,64 % 0,08247353Hisse Senedi Komisyonu40.059,15 % 0,00794564Tahvil Bono Komisyonu8.119,93 % 0,00161057Gecelik Ters Repo Komisyonu77.163,56 % 0,01530522Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.015,24 % 0,00020137Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu31.359,69 % 0,00622013Vergiler ve Diğer Harcamalar216.299,85 % 0,0429026Türev Araçlar Komisyonu150.341,93 % 0,02981999Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler117.686,21 % 0,0233428TOPLAM GİDERLER1.209.088,92 % 0,23982011DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ504.164.932,99 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879585BIST