***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,75 % 0,00352573Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00015725Bağımsız Denetim Ücreti4.875,72 % 0,00719643Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri43.698,12 % 0,0644972Fon Yönetim Ücreti122.151,43 % 0,1802921Hisse Senedi Komisyonu1.075,02 % 0,0015867Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6,1 % 0,000009Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu3.662,11 % 0,00540517Vergiler ve Diğer Harcamalar9.233,02 % 0,01362768Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.535,79 % 0,01997845TOPLAM GİDERLER200.732,6 % 0,29627571DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ67.751.959,55 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879586BIST