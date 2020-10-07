***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,75 % 0,00260603Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00011623Bağımsız Denetim Ücreti4.875,72 % 0,00531921Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri44.369,3 % 0,04840506Fon Yönetim Ücreti165.260,22 % 0,18029201Hisse Senedi Komisyonu734,51 % 0,00080132Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2,16 % 0,00000236Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu4.101,79 % 0,00447488Vergiler ve Diğer Harcamalar1.558,41 % 0,00170016Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.739,14 % 0,0182617TOPLAM GİDERLER240.136,54 % 0,26197895DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ91.662.533,39 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879587BIST