***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,75 % 0,0002121Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00000946Bağımsız Denetim Ücreti5.763,03 % 0,00051171Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri576.254,24 % 0,05116644Fon Yönetim Ücreti8.455.325,75 % 0,75076043Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu748.868,49 % 0,0664931Vergiler ve Diğer Harcamalar24.318.551,64 % 2,15927889Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler203.813,24 % 0,01809687TOPLAM GİDERLER34.311.071,68 % 3,046529DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.126.234.862,2 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879588BIST