***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,75 % 0,00282343Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00012593Bağımsız Denetim Ücreti4.692,87 % 0,00554684Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri23.180,13 % 0,02739825Fon Yönetim Ücreti391.644,49 % 0,46291261Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu785,65 % 0,00092862Gecelik Ters Repo Komisyonu15.640,63 % 0,01848678Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu573,35 % 0,00067768Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar8.348,54 % 0,00986774Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.642,71 % 0,02439909TOPLAM GİDERLER468.003,66 % 0,55316697DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ84.604.410,9 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879590BIST