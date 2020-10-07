***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.388,75 % 0,01164748Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri167,47 % 0,00081658Bağımsız Denetim Ücreti4.692,87 % 0,0228823Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri25.828,19 % 0,12593752Fon Yönetim Ücreti215.222,83 % 1,04942044Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu187,67 % 0,00091507Gecelik Ters Repo Komisyonu10.187,55 % 0,04967421Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu423,73 % 0,0020661Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.499,84 % 0,00731318Vergiler ve Diğer Harcamalar14.806,62 % 0,07219666Türev Araçlar Komisyonu13.880,11 % 0,06767902Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.629,99 % 0,04695556TOPLAM GİDERLER298.915,62 % 1,45750412DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ20.508.732,44 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879591BIST