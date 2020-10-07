***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.937,5 % 0,00293137Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00004502Bağımsız Denetim Ücreti4.656,05 % 0,00196737Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri85.787,09 % 0,03624845Fon Yönetim Ücreti257.762,87 % 0,10891505Hisse Senedi Komisyonu3.417,44 % 0,001444Tahvil Bono Komisyonu722,39 % 0,00030524Gecelik Ters Repo Komisyonu67.667,89 % 0,02859237Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu26.151,6 % 0,01105009Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu7.974,67 % 0,00336961Vergiler ve Diğer Harcamalar325.879,94 % 0,13769722Türev Araçlar Komisyonu61.337,76 % 0,02591764Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler47.994,17 % 0,02027944TOPLAM GİDERLER896.395,91 % 0,37876287DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ236.664.146,25 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879592BIST