***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00116763Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri350,37 % 0,00010651Bağımsız Denetim Ücreti6.360,9 % 0,0019337Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri139.439,06 % 0,04238924Fon Yönetim Ücreti4.733.909,48 % 1,43910065Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu388,34 % 0,00011805Gecelik Ters Repo Komisyonu4.073,54 % 0,00123835Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.280,77 % 0,00038935Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.372,44 % 0,00041722Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler53.216,16 % 0,01617762TOPLAM GİDERLER4.944.231,96