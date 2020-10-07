***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.331,06 % 0,00054945Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00001098Bağımsız Denetim Ücreti4.671,24 % 0,00048144Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri472.887,56 % 0,04873846Fon Yönetim Ücreti9.257.018,16 % 0,95408045Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar24.541.776,07 % 2,52941373Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler184.661,55 % 0,01903226TOPLAM GİDERLER34.466.452,18 % 3,55230677DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ970.255.511 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879593BIST