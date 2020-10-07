***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri380,3 % 0,00297372Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti760,6 % 0,00594744Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri180,38 % 0,00141046Fon Yönetim Ücreti8.759,98 % 0,06849786Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu92,39 % 0,00072244Gecelik Ters Repo Komisyonu481,93 % 0,00376841Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu102,93 % 0,00080485Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.395,19 % 0,01090956Vergiler ve Diğer Harcamalar22,7 % 0,0001775Türev Araçlar Komisyonu2.853,73 % 0,02231448Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.079,96 % 0,01626406TOPLAM GİDERLER17.110,09 % 0,13379078DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.788.691,33 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879594BIST