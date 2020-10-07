***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.275,66 % 0,01603907Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.911,49 % 0,03013293Fon Yönetim Ücreti256.398,21 % 0,7795024Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu47,07 % 0,0001431Gecelik Ters Repo Komisyonu101,22 % 0,00030773Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu403,7 % 0,00122733Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar665,9 % 0,00202447Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.976,74 % 0,0181705TOPLAM GİDERLER278.779,99 % 0,84754754DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ32.892.549,11 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879595BIST