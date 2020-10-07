***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.275,66 % 0,029293Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.435,42 % 0,03018006Fon Yönetim Ücreti163.263,08 % 0,90651506Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu29,79 % 0,00016541Gecelik Ters Repo Komisyonu20,08 % 0,00011149Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu349,88 % 0,0019427Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar657,62 % 0,00365142Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.383,52 % 0,02433941TOPLAM GİDERLER179.415,05 % 0,99619856DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.009.968,89 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879596BIST