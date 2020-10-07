***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.464,56 % 0,00083333Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.604,43 % 0,00155687Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri44.069,19 % 0,01490086Fon Yönetim Ücreti145.103,57 % 0,04906303Hisse Senedi Komisyonu10.176,4 % 0,00344089Tahvil Bono Komisyonu2.170,27 % 0,00073382Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4,34 % 0,00000147Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar544,08 % 0,00018397Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler29.107,67 % 0,00984201TOPLAM GİDERLER238.244,51 % 0,08055624DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ295.749.306,8 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879597BIST