***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.937,76 % 0,00723524Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri16.890,03 % 0,02474875Fon Yönetim Ücreti591.537,27 % 0,86677201Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu128,48 % 0,00018826Gecelik Ters Repo Komisyonu194,14 % 0,00028447Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu496,66 % 0,00072775Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar481,83 % 0,00070602Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.162,4 % 0,01196026TOPLAM GİDERLER622.828,57 % 0,91262275DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ68.246.005,33 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879598BIST