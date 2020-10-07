***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.937,76 % 0,01003565Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.117,77 % 0,02462852Fon Yönetim Ücreti422.895,75 % 0,85950587Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu36,91 % 0,00007502Gecelik Ters Repo Komisyonu284,57 % 0,00057837Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu673,04 % 0,00136791Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar501,11 % 0,00101847Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.577,33 % 0,01336796TOPLAM GİDERLER448.024,24 % 0,91057776DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ49.202.194,26 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879599BIST