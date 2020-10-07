***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti165,84 % 0,00032535Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri139,64 % 0,00027395Fon Yönetim Ücreti5.724,37 % 0,01123036Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu50,2 % 0,00009848Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu10,14 % 0,00001989Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0,29 % 0,00000057Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler194,44 % 0,00038146TOPLAM GİDERLER6.284,92 % 0,01233007DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ50.972.297,28 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879600BIST