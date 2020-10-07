***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti165,84 % 0,00092077Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri49,34 % 0,00027394Fon Yönetim Ücreti2.022,69 % 0,01123031Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu13,39 % 0,00007434Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu16,75 % 0,000093Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0,98 % 0,00000544Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler158,61 % 0,00088063TOPLAM GİDERLER2.427,6 % 0,01347844DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.010.988,16 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879601BIST