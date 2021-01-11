***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.185 % 0,0007Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00002Bağımsız Denetim Ücreti12.147,34 % 0,00265Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri267.930,15 % 0,05855Fon Yönetim Ücreti11.153.995,17 % 2,43756Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu39.260,22 % 0,00858Gecelik Ters Repo Komisyonu66.616,69 % 0,01456Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu79.294,52 % 0,01733Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar44.387,3 % 0,0097Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler106.968,2 % 0,02338TOPLAM GİDERLER11.773.891,13DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ457.588.430,31http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899325BIST