***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.185 % 0,00411Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00014Bağımsız Denetim Ücreti11.966,95 % 0,01543Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri48.660,01 % 0,06272Fon Yönetim Ücreti1.556.024,1 % 2,00568Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4.921,84 % 0,00634Gecelik Ters Repo Komisyonu21.265,05 % 0,02741Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.425,16 % 0,0057Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.236,78 % 0,00288Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.491,1 % 0,0277TOPLAM GİDERLER1.674.282,53DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ77.580.844,67http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899326BIST