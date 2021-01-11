***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.594,32 % 0,00094Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00006Bağımsız Denetim Ücreti8.828,19 % 0,00523Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri229.344,91 % 0,1359Fon Yönetim Ücreti5.756.556,41 % 3,41111Hisse Senedi Komisyonu241.238,02 % 0,14295Tahvil Bono Komisyonu605,59 % 0,00036Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu43.037,85 % 0,0255Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar9.296,88 % 0,00551Türev Araçlar Komisyonu20.068,75 % 0,01189Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler56.413,25 % 0,03343TOPLAM GİDERLER6.367.090,71DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ168.758.904,54http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899327BIST