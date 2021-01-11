***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.185 % 0,00099Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,0003Bağımsız Denetim Ücreti9.072,81 % 0,00283Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri470.248,82 % 0,14658Fon Yönetim Ücreti6.434.403,46 % 2,00568Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.169,78 % 0,00099Gecelik Ters Repo Komisyonu730.485,81 % 0,2277Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.170,74 % 0,00068Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.974,43 % 0,00062Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler98.147,31 % 0,03059TOPLAM GİDERLER7.752.964,7DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ320.808.936,33http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899328BIST