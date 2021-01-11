***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGider Bildirimi 2020 4. DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.185 % 0,00533Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00018Bağımsız Denetim Ücreti11.974,22 % 0,02004Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri486.960,04 % 0,81497Fon Yönetim Ücreti1.198.428,12 % 2,00568Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.881,07 % 0,00984Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu209.313,83 % 0,35031Vergiler ve Diğer Harcamalar451.415,15 % 0,75548Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler34.407,92 % 0,05758TOPLAM GİDERLER2.401.671,89DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ59.751.824,28http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899330BIST